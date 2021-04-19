Переписать законодательства требует изменившаяся Конституция РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В свердловском заксобрании назвали количество региональных законов, которые предстоит изменить во исполнение поправок в Конституцию. Как заявил директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, пересмотру подлежат более 120 нормативных актов.

Он отметил, что поправки в Конституцию привели к существенному изменению двух базовых законов — об организации госвласти и об организации местного самоуправления в регионах. «Поправки в два этих базовых закона заставят нас пересмотреть 120-125 законов минимум», — сказал Николай Воронин.

Спикер Людмила Бабушкина отметила, что на текущий момент во исполнение поправок в Конституцию принято 36 законов. «Принято 36 федеральных законов, в том числе 8 конституционных, мы работаем над приведением областного законодательства в соответствии с ними», — подчеркнула Людмила Бабушкина. Как писало URA.RU, изменения Конституции повлекли за собой, в том числе, масштабную работу по пересмотру главного документа Свердловской области — Устава региона.