Куйвашеву нужно решить, как править основной документ региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор рассматривает два варианта изменения Устава Свердловской области, сообщили источники URA.RU. Изменения в основной документ могут быть внесены поправками либо будет запущена процедура утверждения нового Устава в целом. Необходимость изменения документа связана с правками Конституции РФ.

«Из-за изменения Конституции потребуется значительное, хотя и не радикальное изменение Устава. Это допустимо сделать через поправки, которые могут приниматься поштучно или пакетом, но можно и принять новый Устав. Решение остается за губернатором», — утверждает собеседник URA.RU.

На принятие решения у губернатора есть несколько месяцев: правки Устава начнутся после того, как Госдума примет необходимые федеральные законы и их одобрит президент.

Варианты актуализации устава Свердловской области пока не обсуждались депутатами Заксобрания, сообщила URA.RU спикер Людмила Бабушкина. «Если выбирать между двумя вариантами — внесение поправок либо внесение нового устава — я бы выбрала первое. Но, думаю, юристы нам объяснят, аргументируют [какой вариант лучше]», — сказала Людмила Бабушкина.

URA.RU ранее рассказывало о механизме изменения основного документа Свердловской области. Тогда законодатели утверждали, что необходимость приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным не нарушит плановой работы парламента.