22 апреля 2021
21 апреля 2021

Мигрантов, строивших в Перми крупнейший ТЦ, оставили без работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, строители, мигранты, гастарбайтеры, рабочие
Иностранных граждан отстранили от работы из-за нарушений требований охраны труда (архивное фото) Фото:

В Перми отстранены от работы иностранные граждане, строившие крупнейший в крае торгово-развлекательный центр «Планета». Об этом сообщается на сайте Госинспекции труда в крае, которая проверила условия безопасности труда иностранных граждан. В ходе проверки инспекция выявила ряд нарушений.

«На основании предписания Инспекции труда, работодатель приказом отстранил от работы 354 иностранных работника из пяти стран. В их числе плотники, электромонтажники, штукатуры, подсобные рабочие, электрики», — говорится на сайте краевой Госинспекции.

По данным инспекции, с рабочими не был проведен инструктаж по охране труда, не проведено обучение по безопасному выполнению работ, а также стажировка на рабочих местах. В отношении работодателя, АО «Ренейссанс Констракшн» возбуждено административное производство. В пресс-службы компании на звонок корреспондента URA.RU не ответили, направлен запрос.

ТРЦ «Планета», построенный в Перми на месте бывшего ипподрома, является крупнейшим в Пермском крае торгово-развлекательным центром. Его площадь составляет 150 тысяч квадратных метров. URA.RU рассказывало, что при строительстве объект частично обрушился из-за сильных дождей. Открытие объекта состоялось в этот четверг.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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