Объявлены победители премии «Оскар-2021»

Лучшим фильмом года по версии кинопремии «Оскар» признан фильм Хлои Чжао «Земля кочевников». Трансляция церемонии награждения прошла на официальном канале премии в Youtube.
Приз за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс за фильм «Отец». Лучшей актрисой в этом году признана Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме «Земля кочевников». Приз за лучшую режиссуру получила Хлои Чжао («Земля кочевников»). Она стала второй женщиной в истории, получившей эту награду в данной номинации.
Лучшим актером второго плана признан Дэниэл Калуя за роль в картине «Иуда и черный мессия». За лучшую женскую роль второго плана призом отмечена Юн Ё Джон за работу в фильме «Минари».
Конкуренцию фильму Чжао составили: «Манк», «Отец», «Иуда и черный мессия», «Минари», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой» и «Девушка, подающая надежды». В шорт-листе претендентов на премию был российский фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, но в список номинантов он так и не попал.
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