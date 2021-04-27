В ХМАО бизнесмен, работавший с властями, получил 5 лет тюрьмы

В результате мошеннических действий руководитель фирмы получил из регионального бюджета более 16 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белоярский городской суд вынес приговор директору строительной компании «МПАС-СТРОЙ» Павлу Магера, который подозревался в махинациях с субсидиями. В результате мошеннических действий он получил из регионального бюджета более 16 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Подсудимый, являясь генеральным директором строительной компании, в 2016 и 2017 г. подготовил фиктивные документы, необходимые для получения субсидии на возмещение части затрат по производству готовых объектов деревянного домостроения. Документы он предоставил в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО. В результате подсудимый незаконно получил из бюджета округа денежные средства в размере более 16 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Суд признал Магера виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Связаться с Павлом Магера и его адвокатом корреспонденту URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет их номеров телефонов.

Судя по информации из открытых источников, компания «МПАС-СТРОЙ», зарегистрированная в Белоярском, несколько лет подряд заключала строительные контракты с администрацией Белоярского района. Но с 2018 операции по счетам фирмы были приостановлены по требованию налоговиков.

Ранее URA.RU писало, что бывшего директора Белоярского фонда развития жилищного строительства «Жилище» Артема Щербакова подозревают в растрате бюджетных средств. Он, по версии следствия, якобы использовал свое служебное положение и растратил деньги, принадлежавшие ООО «МПАС-Строй».