06 мая 2021
05 мая 2021

В Екатеринбурге неадекватную женщину жестко скрутила полиция. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Женщина пугала своим поведением прохожих Фото:

Полиция задержала неадекватную женщину в Екатеринбурге. Горожанка расхаживала по улице Викулова босиком и пугала прохожих своим поведением. Инцидент произошел 6 мая, однако известно о нем стало днем позднее. Об этом URA.RU рассказал читатель.

На кадрах видно, как босая женщина ходит по улице и странно себя ведет, пугая этим прохожих. Полицейским пришлось произвести жесткий арест, поскольку женщина сопротивлялась.

«Сообщение об инциденте поступило в полицию вчера, 6 мая. Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили в районе дома номер 46 по улице Викулова женщину, которая вела себя неадекватно. Полицейские поместили гражданку в патрульный автомобиль, а затем, в виду ее состояния, передали бригаде медиков», — пояснил URA.RU сотрудник пресс-службы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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