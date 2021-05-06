Женщина пугала своим поведением прохожих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция задержала неадекватную женщину в Екатеринбурге. Горожанка расхаживала по улице Викулова босиком и пугала прохожих своим поведением. Инцидент произошел 6 мая, однако известно о нем стало днем позднее. Об этом URA.RU рассказал читатель.

На кадрах видно, как босая женщина ходит по улице и странно себя ведет, пугая этим прохожих. Полицейским пришлось произвести жесткий арест, поскольку женщина сопротивлялась.

«Сообщение об инциденте поступило в полицию вчера, 6 мая. Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили в районе дома номер 46 по улице Викулова женщину, которая вела себя неадекватно. Полицейские поместили гражданку в патрульный автомобиль, а затем, в виду ее состояния, передали бригаде медиков», — пояснил URA.RU сотрудник пресс-службы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.