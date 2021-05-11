Хинштейн рассказал, как решить проблему охраны школ в России

Депутат Хинштейн считает, что взять на себя оплату охраны школ должно государство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Охранять школы в России должны профессионалы, но некоторые регионы не смогут себе позволить оплату их услуг. Именно поэтому федеральное правительство должно решить вопрос с выделением дотаций на эти расходы, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Не каждая школа может себе это [оплачивать профессиональную охрану] позволить. Допускаю, что перед правительством России можно и нужно ставить вопрос о выделении дополнительных средств для помощи регионам на финансирование охраны. Я понимаю, что дотационные регионы не справятся с этой задачей. <…> Нет у Курганской области или Республики Хакасии на это денег, мы это понимаем, и без помощи федерального центра невозможно», — заявил депутат в прямом эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

Это заявление депутат сделал в ходе обсуждения массового убийства детей в казанской школе №175 11 мая. URA.RU собрало главную информацию по этому преступлению.