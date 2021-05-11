11 мая 2021

Хинштейн рассказал, как решить проблему охраны школ в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, хинштейн александр, портрет
Депутат Хинштейн считает, что взять на себя оплату охраны школ должно государство Фото:

Охранять школы в России должны профессионалы, но некоторые регионы не смогут себе позволить оплату их услуг. Именно поэтому федеральное правительство должно решить вопрос с выделением дотаций на эти расходы, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Не каждая школа может себе это [оплачивать профессиональную охрану] позволить. Допускаю, что перед правительством России можно и нужно ставить вопрос о выделении дополнительных средств для помощи регионам на финансирование охраны. Я понимаю, что дотационные регионы не справятся с этой задачей. <…> Нет у Курганской области или Республики Хакасии на это денег, мы это понимаем, и без помощи федерального центра невозможно», — заявил депутат в прямом эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

Это заявление депутат сделал в ходе обсуждения массового убийства детей в казанской школе №175 11 мая. URA.RU собрало главную информацию по этому преступлению.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...