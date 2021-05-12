Депутаты Госдумы намерены привлечь Росгвардию к охране школ в РФ

Школы в РФ будет охранять Росгвардия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К охране школ в России необходимо привлечь Росгвардию. Соответствующее предложение в течение двух недель «Справедливая Россия» направит в кабмин, рассказал член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.

«Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование. И родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей», — рассказал депутат «Известиям».

По мнению депутатов ЛДПР, это решение не потребует дополнительных финансовых затрат, так как государство уже обеспечивает содержание сотрудников Росгвардии. При этом в партии коммунистов считают, что привлечение федеральной службы к такой работе не должно привести к раздуванию штата Росгвардии. Инициативу также поддержали в «Единой России» и одобрили в Совфеде. Там считают, что необходимо провести ряд комплексных реформ, чтобы повысить безопасности учебных заведений.

Днем ранее, 11 мая в школе Казани молодой мужчина по имени Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой пострадали десятки человек, многие, в основном дети, погибли. После этого президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать законы, касающиеся оружия. В Госдуме попросили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие. Однако экс-председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев выразил мнение, что эта мера не поможет избавиться от трагедий.