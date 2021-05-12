Финансист объяснила, как сократить выплаты по кредитам

Существует несколько способов снизить размер обязательных платежей по взятым кредитам. Помимо рефинансирования задолженности, клиент банка может постараться минимизировать страховую часть платежа, или отказаться от навязанных услуг. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
«Рефинансирование и реструктуризация кредитов дают возможность платить по кредиту меньше или реже», — цитирует Степанову агентство «Прайм». Экономист подчеркнула, что объединение взятых кредитов в один поможет существенно облегчить долговую нагрузку, так как влияет на конечную стоимость кредитования.
Помимо рефинансирования заемщик может попытаться снизить размер страховых платежей. Для этих целей нужно сравнить условия всех сотрудничающих с банком страховых организаций и выбрать более выгодные условия. Также заемщик вправе отказаться от, якобы, обязательных услуг, навязываемых банком при оформлении кредита.
Кроме того, в крайнем случае, клиент банка может инициировать процедуру банкротства. Однако у данного инструмента много негативных последствий — от дороговизны самой процедуры до существенного списка ограничений.
В случае если потенциальный заемщик только собирается взять кредит, ему крайне важно выбрать наиболее выгодное предложение на рынке кредитования, добавляет Степанова. При этом помимо места жительства заемщик может обратить внимание на кредитные программы и в других городах.
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