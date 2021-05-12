ФНС банкротит свердловский завод с долгами по зарплате

У предприятия накопилась задолженность перед кредитором в 14,2 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Федеральная налоговая служба России подала иск с требованием банкротства Кушвинского кирпичного завода (Свердловская область). Данные о заявлении содержатся на сайте электронного правосудия. Ранее сообщалось, что предприятие задолжало сотрудникам больше 2,7 млн рублей по зарплате.

Иск от межрайонной инспекции ФНС № 25 по Свердловской области был подан 27 апреля. Надзорный орган сообщил, что у предприятия накопилась задолженность перед кредитором в 14,2 млн рублей. На данный момент иск еще не принят к производству.

«Арбитражный суд Свердловской области определил: оставить заявление Межрайонной инспекции ФНС №25 по Свердловской области о признании ООО „Кушвинский кирпичный завод“ несостоятельным (банкротом) без движения. Предложить заявителю в срок до 14 мая 2021 года устранить указанные недостатки», — говорится в определении суда.

Получить оперативный комментарий на заводе не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU.

Ранее областная прокуратура сообщала, что Кушвинский кирпичный завод и ее директор Александр Аскаров были привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Им был выписан штраф в 30 и 10 тысяч рублей соответственно.

Кушвинский кирпичный завод специализируется на производстве кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. С 2016 года завод работает в убыток, 2020 год завод закончил с чистым убытком в 39,1 млн рублей. Выручка предприятия за 2020 год выросла на 4% до 64 млн рублей.