18 мая 2021

Украина представила свои поправки к минским соглашениям

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс
Киев представил собственный проект урегулирования конфликта в Донбассе. Фото:

Украинская сторона передала партнерам по «нормандской четверке» (Россия, Франция, Германия) свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом журналистам сообщили источники, близкие к переговорам.

«Позицию, сформулированную в новом проекте кластеров, можно считать документально оформленным видением того, как именно украинской стороне хотелось бы отредактировать минские соглашения», — пишет «Коммерсант». К примеру, украинская сторона настаивает на том, что контроль Киева над территориями ДНР и ЛНР должен быть восстановлен до проведения там выборов местной власти. До этих выборов порядок в Донбассе должны будут поддерживать совместные патрули из сотрудников украинской Нацгвардии и дружинники из местных жителей, а не сформированная «народная милиция». Проект конституционной реформы на Украине Киев отказывается согласовывать с Донецком и Луганском (как на этом настаивает Россия, ДНР и ЛНР) и так далее.

По информации газеты, обсудить украинские предложения участники мирных переговоров предварительно планируют 26 мая. Руководитель киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко выразил сомнения в успехе переговоров из-за большого количества разногласий между сторонами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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