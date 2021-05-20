Лицензия на Kaif позволит охранникам носить при себе оружие

Рэп-исполнитель Алишер Валеев, больше известный под псевдонимом «Моргенштерн», открывает собственное частное охранное предприятие (ЧОП). Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Карта уже есть, собственный ресторан — тоже, а вот вооруженных мужчин в форме не хватает», — приводит слова Алишера Mash. Отмечается, что молодой артист обратился Роспатент, чтобы зарегистрировать торговую марку Kaif Security. Лицензия на Kaif позволит охранникам носить при себе газовое, травматическое и огнестрельное оружие.

Ранее Моргенштерн попал в скандал, связанный с Русской православной церковью. В новом клипе он был одет, как Папа Римский, и устроил вечеринку в церкви из-за того, что к земле летит астероид, который уничтожит все живое на планете. Клип вызвал жесткую критику со стороны РПЦ и соцсетей.