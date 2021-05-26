Аналитики: на сколько подорожает бензин в июне

Летом рост цен на бензин продолжится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость топлива в первый летний месяц вырастет на 0,4-0,5%. Об этом заявил экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«Сегодня нет явных причин для дальнейших заметных скачков цен на топливо. Это социально значимый товар. Бесконтрольный заметный рост цен на бензин в правительстве не допустят. Уверен, что власти сделают все, чтобы в летний высокий сезон цены на топливо прибавляли не более 0,4—0,5% в месяц», — цитирует эксперта Life .

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман считает, что за лето цены на бензин могут вырасти еще на 3-4 процентных пункта. При этом он исключил, что власти в ближайшие месяцы используют механизм временного запрета экспорта бензина. По мнению Розмана, это экстренная мера. «Поэтому стоит ожидать продолжения роста цен на бензин в первый месяц лета еще на 1—1,5 процентных пункта», — сказал аналитик. Затем, по его мнению, может последовать запрет на экспорт. После этого цены на бензин ненадолго снизятся.

Ранее Российский топливный союз (РТС) направил вице-премьеру РФ Александру Новаку документ, в котором предупредил о риске дефицита бензина и росте цен на топливо. Помимо этого, РТС просит принять меры, иначе кроме роста цен на рынке появятся и суррогаты топлива. В начале мая также стало известно, что правительство РФ обсуждает возможное ограничение экспорта нефтепродуктов. По мнению властей, это поможет не допустить скачка цен, информирует Nation News.