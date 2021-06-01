На Челябинскую область идет ураган

Погода в Челябинской области портится практически на глазах Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Со второй половины дня 2 июня в Челябинской области резко ухудшится погода. Шквальный ветер принесет в регион крупный град и ливни, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.

«Во второй половине дня 2 июня, ночью и днем 3 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, местами грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду», — говорится в распространенном ведомством экстренном предупреждении.

Властям муниципалитетов рекомендовано перевести соответствующие подразделения в режим повышенной готовности и проинформировать население о надвигающейся угрозе с помощью системы экстренного оповещения. Также информация должна быть доведена до руководителей туристических групп, санаториев, дорожных и дежурных служб.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП. В горных районах возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах», — предупредили также в МЧС.