Влиятельный клан потерял позиции по итогам праймериз в ХМАО

Депутат думы ХМАО Илья Кандаков по итогам праймериз ЕР не собирается переизбираться в региональный парламент Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Предприниматель и генеральный директор фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков проиграл в праймериз «Единой России» и не сможет представлять партию власти на выборах в думу ХМАО. Уступил оппоненту на выборах в гордуму Сургута и действующий депутат Василий Птицын, имеющий отношение к бизнес-империи Кандаковых. Об этом свидетельствуют итоги, опубликованные на сайте предварительного голосования.

Сам Кандаков в Сургутском одномандатном округе №11 набрал 4809 голосов. Его оппонента, депутата думы Сургута Ольгу Леснову, поддержали 5025 югорчан. Именно она будет представлять партию власти на выборах в региональный парламент. «Ольга Леснова — депутат с большим жизненным опытом. У нас была серьезная борьба, и она в ней выиграла. Мне приятно, что я проиграл прекрасному человеку, женщине, и желаю ей успехов на новом поприще», — прокомментировал итоги праймериз для URA.RU Кандаков. Он не согласился с мнением о том, что клан Кандаковых потеряет влиятельность.

Птицын на праймериз в думу Сургута уступил в 20-м одномандатном округе строителю Сергею Нелюбину с разницей в 158 голосов. «Пусть теперь мой соперник поработает в случае победы на одном из самых сложных избирательных округов. Возможно, я закончу политическую карьеру. Но окончательное решение приму, когда съезжу в отпуск», — заявил Птицын.

Сургутские строители-политики Кандаковы — владельцы строительно-финансовой корпорации «Сургутгазстрой». Основателями «клана» считаются бизнесмен и политик Сергей Кандаков, его сын Илья и ряд подконтрольных им депутатов.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Нефтеюганска Николай Цыбулько уступил в предварительном голосовании «Единой России» тренеру школы зимних видов спорта Максиму Мальчикову. Его оппонент привлек внимание общественности, объявив голодовку.