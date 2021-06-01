В ХМАО спикер думы проиграл праймериз скандальному кандидату

В ХМАО завершилось предварительное голосование «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель думы Нефтеюганска (ХМАО) Николай Цыбулько уступил в предварительном голосовании «Единой России» тренеру школы зимних видов спорта Максиму Мальчикову, который ранее привлек внимание общественности, объявив голодовку. Тренер получил в 4,5 раза больше голосов, чем его оппонент. Об этом свидетельствуют результаты на сайте праймериз ЕР.

Несмотря на это, расстановка сил в думе Нефтеюганска не изменится. По итогам праймериз ЕР кандидатами в гордуму прошли 16 действующих депутатов (всего в гордуме 24 депутата). «По итогам предварительного голосования „Единой России“ кандидатами в депутаты думы Нефтеюганска стали 96 человек. 16 из них действующие депутаты городской думы», — указано в сообщении на сайте праймериз. Лидерами среди действующих депутатов на своих избирательных округах стали:

Александр Дудич

Александр Никитин

Марат Миннигулов

Алексей Казаков

Рафаэль Галиев

Эльвира Бугай

Руслан Шарипов

Константин Маматханов

Ильшат Гумеров

Ранее URA.RU писало, что по итогам праймериз ЕР стала известна расстановка сил в думе ХМАО. По итогам предварительного голосования «Единой России» кандидатами в депутаты думы ХМАО по региональной группе стали 80 человек. При этом все действующие депутаты окружной парламента, которые участвовали в праймериз ЕР, успешно прошли предварительное голосование.