Прокуратура требует отстранить от работы мэра челябинского города

В Троицке начался процесс по делу Александра Виноградова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Троицка Челябинской области внесла в городской суд представление об отстранении от работы мэра Александра Виноградова, обвиняемого в превышении служебных полномочий. Представление прокуратуры будет рассмотрено 7 июня, сообщил URA.RU Виноградов.

«Мы будем возражать против этого решения, так как я не считают себя виновным», — пояснил URA.RU Виноградов. О внесении представления прокуратура заявила на первом заседании суда, где рассматривалось дело главы города.

По версии следствия, в 2019 году Виноградов передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, чем нарушил права первой. Виноградов говорит, что поступил так, чтобы избежать срыва отопительного сезона. Решение было принято на комиссии по делам ЧС, с согласия прокуратуры. Передача оборудования проходила в присутствии полиции.

Виноградова взяли под стражу 12 марта. Перед арестом, по информации URA.RU, он отправил в ФСБ заявление с компроматом на местных силовиков. Через несколько дней Виноградова перевели под домашний арест, а 19 мая выпустили под залог. Мэр вернулся на работу. Он подавал ходатайство, чтобы его дело рассматривали за пределами Троицка. Облсуд это ходатайство отклонил и вернул материалы в Троицкий горсуд.