Неверов раскрыл, кто будет спикером Госдумы после выборов-2021

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Совместное заседание Генерального Совета Партии и Совета руководителей фракций партии
Сергей Неверов считает, спикер Госдумы не поменяется Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов считает, что спикером парламента после выборов в этом году останется Вячеслав Володин. Об этом Неверов рассказал на ПМЭФ.

«Можно быть уверенным, что Вячеслав Володин останется спикером», — сказал Неверов на ПМЭФ, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». По словам Неверова, решение примут все депутаты по результатам выборов в сентябре.

Володин стал депутатом Госдумы в 1999 году. В 2003 году он стал заместителем председателя и заместителем главы фракции «Единая Россия». В 2005 году его избрали секретарем президиума генсовета ЕР. В третий раз он избрался в Госдуму в 2007 году, за год до окончания полномочий он стал заместителем председателя правительства, главой аппарата кабмина РФ. Спустя год его выбрали первым замглавы администрации президента России Владимира Путина. В 2016 году Володин стал председателем Госдумы.

Ранее ЦИК РФ опубликовал список регионов, в которых можно будет голосовать удаленно в день выборов в Госдуму. Об этом пишет RT. В списке семь регионов: Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская область, а также Москва и Севастополь. Единый день голосования в 2021 году в РФ запланировали на 19 сентября. Россияне будут выбирать депутатов Госдумы.

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