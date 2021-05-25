ЦИК назвал регионы, где будут голосовать удаленно

Россияне будут выбирать депутатов Госдумы онлайн Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Центризбирком РФ опубликовал список регионов, в которых в день выборов в Госдуму проголосовать можно будет удаленно. В перечень вошли семь субъектов Федерации.

По данным ЦИК, приведенным в телеграм-канале организации, речь идет о Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях. Также онлайн-голосование будет организовано в Москве и Севастополе.

Единый день голосования в 2021 году в РФ намечен на 19 сентября. Россияне выберут депутатов Госдумы.

Ранее стало известно, что в России могут ввести голосование через смартфоны. Специалисты разрабатывают специальное приложение для дистанционного электронного голосования, которое могут выпустить в сентябре.