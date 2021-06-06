В Сургуте жителей элитного ЖК терроризируют клиенты борделя

Жители написали жалобу на бордель в полицию, налоговую инспекцию и Роспотребнадзор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей сургутского элитного жилого комплекса терроризируют клиенты борделя, который открыт в этом доме. Об этом URA.RU сообщила представитель инициативной группы собственников Ксения Харченко.

По словам женщины, одна из квартир в доме по адресу 30 лет Победы, 37 переоборудована в бордель, наличие которого отравляет жизнь всем соседям. «Туда постоянно наведываются клиенты, они пьяные, пристают к соседям, устраивают разборки. Ко мне полтора года назад в лифте начал приставать мужчина, который поднимался вместе с работницей этого притона и сломал ключицу. В итоге, уголовное дело спустили на тормозах. Мы заплатили весьма приличные деньги за квартиры в этом ЖК, а в итоге вынуждены страдать», — описала ситуацию Харченко.

Она также добавила, что жители написали повторное обращение на имя начальника сургутской полиции Руслана Кондрашова, после чего ей, как инициатору, начали поступать угрозы. «Дверь в квартиру облили краской, а с незнакомого номера телефона приходят сообщения, где мне угрожают расправой», — сообщила женщина. В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства заявили, что заявление жителей зарегистрировано и по нему проводится проверка.

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