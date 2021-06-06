06 июня 2021

В Екатеринбурге из-за тополиного пуха горит ЦПКиО. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, пламя, огонь, огнеборец
Работники ЦПКиО предполагают, что пожар начался из-за горящего пуха (фото архивное) Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Екатеринбурге начался пожар из-за подожженного тополиного пуха. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парка.

«Начался пожар. Предполагаем, что загорелся пух, огонь перекинулся на сухую траву», — рассказала сотрудник пресс-службы ЦПКиО. По ее словам, точная причина возгорания неизвестна. На месте работают сотрудники МЧС, площадь пожара еще не установлена.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU сообщили, что не владеют информацией о возгорании. 7 июня в ЦПКиО уже начинался пожар, который был быстро локализован.

Очевидцы публикуют видео пожара. На кадры попали клубы дыма, поднимающиеся от ЦПКиО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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