Работники ЦПКиО предполагают, что пожар начался из-за горящего пуха (фото архивное) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Екатеринбурге начался пожар из-за подожженного тополиного пуха. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парка.

«Начался пожар. Предполагаем, что загорелся пух, огонь перекинулся на сухую траву», — рассказала сотрудник пресс-службы ЦПКиО. По ее словам, точная причина возгорания неизвестна. На месте работают сотрудники МЧС, площадь пожара еще не установлена.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU сообщили, что не владеют информацией о возгорании. 7 июня в ЦПКиО уже начинался пожар, который был быстро локализован.

Очевидцы публикуют видео пожара. На кадры попали клубы дыма, поднимающиеся от ЦПКиО.