СМИ сообщили о кадровых перестановках в руководстве Росгвардии

Заместителем директора Росгвардии назначен начальник Главного управления собственной безопасности Роман Гаврилов. Ему присвоено звание генерал-лейтенанта.
«Гаврилов, который до этого назначения находился в звании генерал-майора, также получил новое звание — теперь он генерал-лейтенант», — передает «Рен.тв» со ссылкой на информированный источник.
Кроме того, из Росгвардии уволили заместителя начальника штаба ФСВНГ, экс-главу МВД Карачаево-Черкесии Казимира Боташева. Слухи о его отставке появились давно, однако подтверждения информации до сегодняшнего дня не было, отмечает телеканал.
Ранее сообщалось, что Боташева связывают с резонансным делом вокруг бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Политик заявил, что уголовное преследование его семьи осуществлялось именно по инициативе Казимира Боташева.
Экс-сенатора Арашукова задержали в конце января 2019 года прямо во время заседания Совфеда. Его обвиняют в причастности к заказным убийствам двух человек. Следствие также считает, что бывший сенатор вместе с отцом похитил у «Газпрома» газ на 30 миллиардов рублей. В конце марта СК завершил расследование данного уголовного дела. Позже Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и постановил перенести рассмотрение дела в Мосгорсуд, передает деловое издание «Взгляд».
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