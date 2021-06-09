Украинские националисты набросились на российских дипломатов. Видео

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Пикет болотников за свободу узников и свободу Украины. Екатеринбург, флаг украины
Нацисты во Львове прогнали работников консульства России Фото:

Украинские радикалы во Львове не позволили российским дипломатам возложить цветы к памятнику поэту Александру Пушкину. Мероприятие проводилось в честь годовщины со дня рождения писателя.

«С кем воюет Украина? Кто напал на Украину? Чей Крым? Давайте поедем и положим эти цветы на могилы воинов АТО», — цитирует «Русская весна» высказывания членов украинских формирований. Отмечается, что украинская полиция, дежурившая на месте происшествия, не предприняла никаких действий.

Работники российского консульства были вынуждены покинуть мемориал, отмечает «Царьград». После националисты потребовали у властей Львова снести памятник Пушкину. Они объяснили это теми, что поэт «певец московского империализма», передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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