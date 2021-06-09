Украинские радикалы во Львове не позволили российским дипломатам возложить цветы к памятнику поэту Александру Пушкину. Мероприятие проводилось в честь годовщины со дня рождения писателя.
«С кем воюет Украина? Кто напал на Украину? Чей Крым? Давайте поедем и положим эти цветы на могилы воинов АТО», — цитирует «Русская весна» высказывания членов украинских формирований. Отмечается, что украинская полиция, дежурившая на месте происшествия, не предприняла никаких действий.
Работники российского консульства были вынуждены покинуть мемориал, отмечает
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