Нацисты во Львове прогнали работников консульства России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские радикалы во Львове не позволили российским дипломатам возложить цветы к памятнику поэту Александру Пушкину. Мероприятие проводилось в честь годовщины со дня рождения писателя.

«С кем воюет Украина? Кто напал на Украину? Чей Крым? Давайте поедем и положим эти цветы на могилы воинов АТО», — цитирует «Русская весна» высказывания членов украинских формирований. Отмечается, что украинская полиция, дежурившая на месте происшествия, не предприняла никаких действий.

Работники российского консульства были вынуждены покинуть мемориал, отмечает «Царьград» . После националисты потребовали у властей Львова снести памятник Пушкину. Они объяснили это теми, что поэт «певец московского империализма», передает телеканал 360.