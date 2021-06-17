17 июня 2021

В Челябинской области назвали число стобалльников по ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, экзамен, тест, дреды, школа45
ЕГЭ по русскому языку сдавали 14 тысяч челябинских школьников Фото:

В Челябинской области 47 выпускников школ сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования региона. Данные экзаменов стали известны 18 июня.

«Более 14 тысяч школьников сдавали ЕГЭ по русскому языку. Количество баллов необходимое для получения аттестата набрали 99,8%. 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 47 участников», — заявили в пресс-службе министерства.

Для трех выпускников, из Челябинска, Магнитогорска и Троицка, это уже второй стобалльный результат. В 2020 году 68 выпускников школ региона сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку.

«18 июня в области завершился единый государственный экзамен по биологии и письменной части иностранного языка. В ЕГЭ по двум предметам приняли участие более четырех тысяч выпускников. Экзамен завершился в штатном режиме, без технических сбоев», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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