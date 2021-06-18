18 июня 2021

Гинцбург объяснил, кому нельзя прививаться от коронавируса

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Центр мобильной вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Дирижабль». Екатеринбург, укол, прививка, вакцинация, covid19, спутник v
Создатель «Спутника-V» заявил, что любое заболевание не в острой фазе не должно препятствовать вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

Во время острой фазы крапивницы и конъюнктивита, а также любых других заболеваний, вакцинироваться запрещено. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«При крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в остром состоянии. Любое острое состояние является противопоказанием, вакцинироваться можно через две недели», — цитируют РИА «Новости» Гинцбурга. Он отметил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями, не подвергающимися химиотерапии, разрешается ставить вакцину «Спутником V».

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцинация «Спутником V» не приведет к бесплодию, поскольку препарат создан на основе аденовируса, с которым человечество уживается уже давно. Также директор центра Гамалеи отмечает, что «Спутник V» не будут адаптировать под новый штамм, сообщает агентство Nation News. По мнению Гинцбурга, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении — ревакцинироваться, пишет Деловая газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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