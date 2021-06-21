Генерал ВСУ посоветовал Зеленскому думать, как перехитрить Путина

Владимир Зеленский должен постоянно думать, как перехитрить Владимира Путина, заявил Вилен Мартиросян Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ Вилен Мартиросян призвал президента Украины Владимира Зеленского наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы переиграть его. По мнению военного, Москву нужно заставить работать на Киев.

«Он [Зеленский] временами сейчас не понимает того, что надо найти общий язык, во что бы то ни стало, с Путиным. Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину», — заявил Мартиросян в эфире украинского телеканала «Наш». По его мнению, Россия «обязана» восстановить Украину и помочь ей получить независимость от других крупных государств. При этом Киев должен сохранить со всеми «дружеские» отношения.

Генерал призвал Зеленского прислушиваться к мнению президента США Джо Байдена, поскольку Москва постепенно налаживает отношения с Вашингтоном. Он назвал президента Украины «хитромудрым» и посоветовал ему «день и ночь думать, как приблизить врага» и переиграть его. По мнению Мартиросяна, это поможет Зеленскому сохранить страну.

Мартиросян также предостерег президента Украины об опасности со стороны некоторых граждан, которые считают себя патриотами. По его мнению, они стремятся устроить бунт, а не работать на благо страны.

Недавно Зеленский во время общения с иностранными СМИ заявил, что Россия намеренно «оттягивает» переговоры о прекращении боевых действий на Востоке Украины. Он отметил, что у сторон могут быть разногласия, однако желание закончить войну должно быть сильнее, передает RT.