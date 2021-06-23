23 июня 2021

СМИ: болевший коронавирусом профессор УрФУ умер в Екатеринбурге

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
Профессор скончался на 66-м году жизни Фото:
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Коронавирус COVID-19

Профессор УрФУ доктор технических наук Александр Колпаков умер от коронавируса. О его безвременном уходе URA.RU сообщили в пресс-центре университета.

«Университет с прискорбием сообщает, что на 66-м году жизни скоропостижно скончался профессор кафедры теплоэнергетики и теплотехники Александр Сергеевич Колпаков. Вся жизнь Александра Сергеевича была связана с УПИ (УрФУ)», — сообщили представители университета. По данным портала e1, профессор болел коронавирусом.

По данным на 24 июня, в Свердловской области выявлено 198 новых случаев COVID-19. Последний раз такое количество суточных заболеваний было зарегистрировано в регионе в феврале. В Екатеринбурге коронавирусом за сутки заразились 65 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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