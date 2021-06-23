СМИ: болевший коронавирусом профессор УрФУ умер в Екатеринбурге

Профессор скончался на 66-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Профессор УрФУ доктор технических наук Александр Колпаков умер от коронавируса. О его безвременном уходе URA.RU сообщили в пресс-центре университета.

«Университет с прискорбием сообщает, что на 66-м году жизни скоропостижно скончался профессор кафедры теплоэнергетики и теплотехники Александр Сергеевич Колпаков. Вся жизнь Александра Сергеевича была связана с УПИ (УрФУ)», — сообщили представители университета. По данным портала e1, профессор болел коронавирусом.

По данным на 24 июня, в Свердловской области выявлено 198 новых случаев COVID-19. Последний раз такое количество суточных заболеваний было зарегистрировано в регионе в феврале. В Екатеринбурге коронавирусом за сутки заразились 65 человек.