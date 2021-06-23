В Екатеринбурге закрывают детсадовскую группу из-за COVID

В детском саду Екатеринбурга закрыли детскую группу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге группа в детском саде №553 закрывается из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили URA.RU родители, дошкольников. В группе числятся 29 детей.

«Смешанная группа в садике №553 на улице Серафимы Дерябиной закрывается на карантин с 25 июня. Теперь не знаю, что будем делать и смогу ли взять больничный после этого», — рассказал собеседник агентства.

Заведующий детского сада Наталья Зорина в разговоре с URA.RU подтвердила информацию источника. Она сообщила, что группа закрыта для 29-ти детей. Зорина уточнила, что решение было принято после заболевания коронавирусом одного из детей. Контакт с ним произошел 18 июня.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области наблюдается взрывной рост заболеваний коронавирусом. На 24 июня выявлено 198 новых случаев COVID-19.