23 июня 2021

В Екатеринбурге закрывают детсадовскую группу из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, детская площадка, песок, детский сад
В детском саду Екатеринбурга закрыли детскую группу Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге группа в детском саде №553 закрывается из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили URA.RU родители, дошкольников. В группе числятся 29 детей.

«Смешанная группа в садике №553 на улице Серафимы Дерябиной закрывается на карантин с 25 июня. Теперь не знаю, что будем делать и смогу ли взять больничный после этого», — рассказал собеседник агентства.

Заведующий детского сада Наталья Зорина в разговоре с URA.RU подтвердила информацию источника. Она сообщила, что группа закрыта для 29-ти детей. Зорина уточнила, что решение было принято после заболевания коронавирусом одного из детей. Контакт с ним произошел 18 июня.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области наблюдается взрывной рост заболеваний коронавирусом. На 24 июня выявлено 198 новых случаев COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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