Пермяк попытался сжечь 10 товарищей во время застолья

Мужчина облил друзей бензином из канистры и поджег зажигалкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Соликамска облил бензином своих десятерых товарищей и попытался их сжечь. Инцидент произошел в ночь на 26 июня во время совместного распития алкогольных напитков в гараже на улице Фрунзе. Об этом сообщили в СУ СК России по Пермскому краю

«44-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта и драки с 64-летним знакомым сходил к себе в дом, взял канистру с бензином, пришел в гараж, где в это время находились семеро мужчин и три женщины, облил присутствующих бензином из канистры и поджег зажигалкой», — приводятся подробности происшествия на сайте ведомства. В результате происшествия пять человек и сам поджигатель получили ожоги. Потерпевших отвезли в больницы Соликамска и Березников.

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины по ч.3 ст. 30 — п. п. «а», «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. В краевом следственном управлении уточнили, что при принятии решения будет учтено тяжелое состояние здоровья мужчины.