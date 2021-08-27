«Сима-ленд» с ВИПами приберут историческое здание в Екатеринбурге

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Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, депо, электровоз, город екатеринбург, свжд, железная дорога, электродепо, железнодорожное депо
В акции примет участие Андрей Симановский Фото:

Компания «Сима-ленд» бизнесмена Андрея Симановского поспособствует восстановлению исторического здания в Екатеринбурге. По словам организаторов акции, волонтеры приберут местность вокруг локомотивного депо рядом с железнодорожным вокзалом, которое впоследствии станет музейным комплексом Свердловской железной дороги.

«Это всегда радостно — делать добрые дела, которые к тому же станут частью большой истории. Рады помочь нашим друзьям с РЖД», — поделился с URA.RU один из организаторов.

В мероприятии планируют принять участие сразу несколько статусных лиц. Свое участие уже подтвердили глава СвЖД Иван Колесников и сам Андрей Симановский. Символично, что в этот же день в соседнем Дворце культуры железнодорожников состоится второе заседание общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга.

По планам волонтеров, уборка состоится в одном из зданий депо (всего зданий пять). Оттуда вынесут весь мусор, который был накоплен годами. Вокруг комплекса покосят траву, а также расчистят дорожки для лучшей проходимости.

Строительство локомотивного депо завершилось в 1907 году. За более, чем столетнюю историю, комплекс пережил несколько реконструкций, однако с 2012 года большинство зданий оказались заброшенными. Депо преобразят к 2023 году — оно станет продолжением богатого музейного комплекса с историко-производственной зоной, реставрационными мастерскими и досугового пространства.

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