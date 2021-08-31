Удорожание поездок связано с ажиотажным спросом 1 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Агрегаторы такси в Екатеринбурге резко повысили цены на услуги такси 1 сентября из-за ажиотажного спроса. Цены выросли в «Яндекс.Такси», Uber, «Ситимобил». Об этом URA.RU сообщают читатели.

«Такси Uber, раньше ездил от дома до работы 120-180 рублей, сегодня за 260 рублей по самому дешевому тарифу», — рассказал горожанин. «Ездим с УНЦ в Солнечный обычно за 100-120 рублей, сегодня в „Яндекс.Такси“ ехали за 300 рублей», — рассказала другая жительница города.

Как рассказала URA.RU заместитель директора одного из крупных таксопарков Екатеринбурга, попросившая не называть имя, удорожание цен на такси связано с резко возросшим спросом на услуги таксистов 1 сентября. «Агрегаторы начали повышать цены с шести утра, пик цен пришелся на восемь-девять часов утра. Цены увеличились из-за массового спроса на услуги таксистов», — сообщила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Такси» планирует до конца августа повысить цены на такси в ряде регионов России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекса», в Свердловской области тарифы на услуги сервиса были пересмотрены только в Нижнем Тагиле, там увеличилась минимальная минимальная цена поездки.

Цены на поездки выросли в «Яндекс.Такси» и у других агрегаторов Фото: Михаил Бобков,