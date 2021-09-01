Лукашенко рассказал о поставках военной техники из РФ в Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
В Белоруссию планируют доставлять зенитные ракетные комплексы Фото:

В Беларусь поставят самолеты, вертолеты и средства ПВО российского производства. Также, возможно, доставят зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», — цитирует президента белорусское издание «БЕЛТА». По словам Лукашенко, если на учениях увидят, что не хватает вооружения, то докупят недостающее у России.

Ранее URA.RU сообщало о встрече президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве. Она запланирована на 9 сентября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...