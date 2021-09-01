Лукашенко рассказал о поставках военной техники из РФ в Беларусь

В Беларусь поставят самолеты, вертолеты и средства ПВО российского производства. Также, возможно, доставят зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», — цитирует президента белорусское издание «БЕЛТА». По словам Лукашенко, если на учениях увидят, что не хватает вооружения, то докупят недостающее у России.
Ранее URA.RU сообщало о встрече президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве. Она запланирована на 9 сентября.
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