Петицию о бойкоте выборов подписали более 12 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На сайте change.org вышла петиция с требованием бойкотировать предстоящие выборы в Госдуму. На данный момент ее подписали более 12 тысяч человек.

«Важно абсолютно четко понимать: в бюллетенях для голосования нет оппозиции. Единственный верный шаг — полный бойкот выборов. Единственное умное голосование — отказ от голосования», — сказано в петиции.

Рассылку с петицией 2 сентября также получили подписчики издания The Bell. Представители СМИ позже заявили о том, что их взломали и выслали всем подписчикам «провокационную» петицию.

Выборы в Государственную думу пройдут 17—19 сентября. Кандидатов в Госдуму проверит Генпрокуратура РФ. В ОБСЕ заявили, что не будут направлять наблюдателей на выборы.