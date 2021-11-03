Пожилые пермяки на самоизоляции могут получить помощь волонтеров

Пожилым гражданам помогают с доставкой продуктов питания и лекарств Фото: Алексей Андронов © URA.RU

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Жители Пермского края старше 60 лет, находящиеся на самоизоляции, могут получить помощь от волонтеров проекта #МЫВместе. Пожилым помогут с доставкой продуктов питания и лекарств, а также разъяснят по поводу вакцинации и коронавируса. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. Ранее в регионе неиммунизированных от коронавируса граждан старше 60 лет обязали соблюдать строгую самоизоляцию.

«Активисты оказывают поддержку одиноко проживающим пенсионерам и маломобильным гражданам — помогают доставить на дом продукты питания и лекарства, при необходимости проводят разъяснительную работу, в том числе по вопросам вакцинации и профилактике распространения коронавирусной инфекции», — сообщается на сайте. Оставить заявку нуждающиеся жители края могут по номерам: 8-800-200-34-11 и 8-800-101-92-72 с 10:00 до 17:00.

Ранее власти Пермского края обязали граждан старше 60 лет и не имеющих иммунитета от COVID-19 соблюдать строгую самоизоляцию на дому. Помимо этого в регионе с 1 ноября из-за локдауна ограничивается работа большинства предприятий, а также торговых, деловых и развлекательных центров. Открытыми остаются только аптеки, почта, пункты вакцинации, магазины с товарами первой необходимости. Также работать могут стройки, МФЦ, автосервисы и СМИ. Заведениям общепита разрешено работать только на вынос.