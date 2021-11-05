Соцсети взорвало заявление депутата о вымирании населения. «С 90-х только этим и занимаются»

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Ночь выборов -2021. Москва, делягин михаил
Михаил Делягин заявил, что задача власти — выморить максимальное количество людей Фото:

В социальных сетях резко отреагировали на слова зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаила Делягина. Депутат заявил, что власть заинтересована в вымирании населения.

«У меня есть ощущение, что задача государства в том, чтобы выморить максимальное количество людей. И оно с этой задачей, в общем-то справляется», — написал Делягин в своем telegram-канале.

Пользователи согласны с Делягиным
Кто-то считает, что властям нет дела до людей
Пользователи считают, что в России умирает много молодых людей
Кто-то уверен, что вымирание началось после распада СССР
Россию считают единственной страной, где постоянно уменьшается число населения

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым с начала 2021 года естественная убыль населения в России выросла на 75%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство делает все возможное, чтобы сократить убыль населения, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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