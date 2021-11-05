Михаил Делягин заявил, что задача власти — выморить максимальное количество людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В социальных сетях резко отреагировали на слова зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаила Делягина. Депутат заявил, что власть заинтересована в вымирании населения.

«У меня есть ощущение, что задача государства в том, чтобы выморить максимальное количество людей. И оно с этой задачей, в общем-то справляется», — написал Делягин в своем telegram-канале.

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Кто-то считает, что властям нет дела до людей «ВКонтакте»

Пользователи считают, что в России умирает много молодых людей «ВКонтакте»

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Россию считают единственной страной, где постоянно уменьшается число населения «ВКонтакте»

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым с начала 2021 года естественная убыль населения в России выросла на 75%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство делает все возможное, чтобы сократить убыль населения, пишет RT.