Джо Байден назвал новые санкции в отношении России недостаточно «умными» и «продуманными» Фото: Andrew Harnik AP/TASS

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джо Байден трижды отклонил пакет санкций в отношении России от чиновников Совета национальной безопасности. По данным издания Politico, глава Белого дома назвал предлагаемые ограничения «недостаточно сложными».

«Байден не просит, чтобы санкции были более карательными или навредили российскому народу. Скорее, президент хотел убедиться, что санкции были „умными“ и хорошо продуманными, чтобы они могли изменить поведение Кремля», — приводит Politico слова высокопоставленного чиновника из администрации президента США.

Издание отметило, что Байден долгое время не доверял президенту РФ Владимиру Путину и долгое время выступал за жесткую позицию по отношению к Москве. Однако он изменил свою позицию после того, как решил ограничить количество санкций в отношении проекта «Северный поток-2». В этом случае президенту США пришлось ориентироваться на интересы Германии, уточняет издание. Байден отметил, что Вашингтон будет работать с Москвой в том случае, если ему это будет выгодно. При этом в случае, если Россия попытается нарушить американские интересы, США готовы ответить.

Ранее The Washington Post сообщил, что Палата представителей США приняла поправки к Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону. Таким образом Конгресс лишил Байдена возможности отказаться от введения санкций в отношении «Северного потока-2». Если законопроект одобрит Сенат, то через 15 дней после его вступления в силу президент США объявит о введении ограничений протий всех, кто связан с газопроводом.