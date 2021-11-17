В ХМАО поставили точку в деле о коррупции в бюро судмедэкспертизы

Суд вынес приговор экс-заместителю руководителя бюро и ее супругу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд признал виновной в мошенничестве и взятках экс-заместителя руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы Лилию Кияницыну. Вместе с ней уголовное наказание получил ее муж — руководитель строительной фирмы, который незаконно выигрывал контракты на ремонт учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Подсудимая, в целях незаконного личного обогащения, в 2015 и 2016 года дважды обеспечила победу компании своего супруга в аукционах по ремонту зданий учреждения, а впоследствии подготовку и подписание актов о выполнении работ, которые фактически не производились. Это повлекло незаконную оплату контрактов на сумму более 2 миллионов рублей, которые супруги похитили», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, Кияницына давала взятку заместителю руководителя по хозяйственным вопросам бюро Фариту Мурзагильдину, который помог незаконно заключить контракт на ремонт зданий бюро с предпринимателем, аффилированным с супругом Кияницыной. При этом работы выполняла и получила прибыль компания супруга осужденной. Кияницына также требовала взятку от руководителя частного охранного предприятия и угрожала включить его в реестр недобросовестных поставщиков услуг, если тот откажется.

Суд признал фигурантов дела виновными. Кияницыной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 250 тысяч рублей. А ее супруг поучил наказание в виде 4,5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года и штрафом 120 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. Прокуратура ХМАО будет обжаловать приговор в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.

Ранее URA.RU писало, что коррупционный скандал в бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО длится уже несколько лет. Тогда силовики задержали трех сотрудников ведомства, в том числе и одного из заместителей руководителя Лилию Кияницыну.