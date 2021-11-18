Пациенты свердловской ЦРБ пожаловались на ужасные COVID-палаты

В Режевской центральной больнице детей с коронавирусной инфекцией кладут в палаты в аварийном состоянии. Причина этого — невозможность сделать запланированный ремонт из-за чрезмерной нагрузки на больницу.
«В Режевской ЦРБ подтвердили, что палаты для больных с COVID-19 находятся в аварийном состоянии», — пишет «Ридус». Осуществить ремонт в больнице сейчас невозможно, несмотря на то, что все было согласовано с Минздравом. Причина в том, что отделение сейчас работает в усиленном режиме, принимая больных из своего и соседнего районов, сообщил изданию главный врач Режевской ЦРБ Александр Язвенко.
Скандал разразился, когда в Сети появилось видео палаты, в которой размещают детей с коронавирусом, снятое одной из мам пациентов. На кадрах видно обшарпанные стены, гнилые подоконники и куски побелки, падающие с потолка.
Ранее сообщалось, что свердловчане вынуждены возить детей в больницу в другой город из-за того, что детскую поликлинику переделали под COVID-госпиталь. Взамен ничего не предоставили, сообщили жители города Артемовский.
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