Пациенты свердловской ЦРБ пожаловались на ужасные COVID-палаты

В больнице заявили, что ремонт сделать не удается из-за большой нагрузки в связи с пандемией Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Режевской центральной больнице детей с коронавирусной инфекцией кладут в палаты в аварийном состоянии. Причина этого — невозможность сделать запланированный ремонт из-за чрезмерной нагрузки на больницу.

«В Режевской ЦРБ подтвердили, что палаты для больных с COVID-19 находятся в аварийном состоянии», — пишет « Ридус». Осуществить ремонт в больнице сейчас невозможно, несмотря на то, что все было согласовано с Минздравом. Причина в том, что отделение сейчас работает в усиленном режиме, принимая больных из своего и соседнего районов, сообщил изданию главный врач Режевской ЦРБ Александр Язвенко.

Скандал разразился, когда в Сети появилось видео палаты, в которой размещают детей с коронавирусом, снятое одной из мам пациентов. На кадрах видно обшарпанные стены, гнилые подоконники и куски побелки, падающие с потолка.

Ранее сообщалось, что свердловчане вынуждены возить детей в больницу в другой город из-за того, что детскую поликлинику переделали под COVID-госпиталь. Взамен ничего не предоставили, сообщили жители города Артемовский.