18 ноября 2021

Пациенты свердловской ЦРБ пожаловались на ужасные COVID-палаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, больница, коридор госпиталя
В больнице заявили, что ремонт сделать не удается из-за большой нагрузки в связи с пандемией Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Режевской центральной больнице детей с коронавирусной инфекцией кладут в палаты в аварийном состоянии. Причина этого — невозможность сделать запланированный ремонт из-за чрезмерной нагрузки на больницу.

«В Режевской ЦРБ подтвердили, что палаты для больных с COVID-19 находятся в аварийном состоянии», — пишет « Ридус». Осуществить ремонт в больнице сейчас невозможно, несмотря на то, что все было согласовано с Минздравом. Причина в том, что отделение сейчас работает в усиленном режиме, принимая больных из своего и соседнего районов, сообщил изданию главный врач Режевской ЦРБ Александр Язвенко.

Скандал разразился, когда в Сети появилось видео палаты, в которой размещают детей с коронавирусом, снятое одной из мам пациентов. На кадрах видно обшарпанные стены, гнилые подоконники и куски побелки, падающие с потолка.

Ранее сообщалось, что свердловчане вынуждены возить детей в больницу в другой город из-за того, что детскую поликлинику переделали под COVID-госпиталь. Взамен ничего не предоставили, сообщили жители города Артемовский.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...