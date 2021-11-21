Роспотребнадзор разрушил надежды свердловчан на отмену QR-кодов

Дмитрий Козловских рассказал, что решение о QR-кодах помогает снизить прирост заболеваемости COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшее время в Свердловской области не планируют отменять пропускные системы с использованием QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, отвечая на вопросы свердловчан.

«Система QR-кодов введена не на короткий период времени. Конечно, это надолго», — рассказал Козловских во время брифинга в группе Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что такая мера позволяет увеличивать число свердловчан с иммунитетом.

По его словам, когда защищенных от COVID-19 в регионе станет больше 80%, ограничения могут ослабить. Сейчас привито около половины свердловчан, подлежащих вакцинации.

Козловских также рассказал, что ситуация с коронавирусом в регионе налаживается. Если соответствующая тенденция не прервется, власти могут разрешить некоторые массовые мероприятия.