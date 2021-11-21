21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Роспотребнадзор разрушил надежды свердловчан на отмену QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Екатеринбург, козловских дмитрий
Дмитрий Козловских рассказал, что решение о QR-кодах помогает снизить прирост заболеваемости COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ближайшее время в Свердловской области не планируют отменять пропускные системы с использованием QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, отвечая на вопросы свердловчан.

«Система QR-кодов введена не на короткий период времени. Конечно, это надолго», — рассказал Козловских во время брифинга в группе Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что такая мера позволяет увеличивать число свердловчан с иммунитетом.

По его словам, когда защищенных от COVID-19 в регионе станет больше 80%, ограничения могут ослабить. Сейчас привито около половины свердловчан, подлежащих вакцинации.

Козловских также рассказал, что ситуация с коронавирусом в регионе налаживается. Если соответствующая тенденция не прервется, власти могут разрешить некоторые массовые мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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