В Санкт-Петербурге задержали владельца «Рив Гош». Он подозревается в хищении у «Сбера»

08 декабря 2021 в 15:17 Размер текста - 17 +

Бизнесмена и его супругу задержали по подозрению в крупном хищении Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Санкт-Петербурге задержаны владелец «Рив Гоша» Август Мейер Инна Мейер. Они подозреваются в крупном хищении у «Сбера». Об этом сообщает издание « Коммерсант » со ссылкой на собственные источники. «Август Мейер и Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. Деньги были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании», — говорится в сообщении. Мейер также является совладельцем крупного российского интернет-ритейлера «Юлмарт», дело о хищении в этой сети расследовали ранее. Задержание супругов стало продолжением этого инцидента. Эти деньги — 2,3 млн рублей — изначально брались у «Сбера» на развитие именно «Юлмарта». В июне этого года суд завершил конкурсное производство дочернего предприятия «Юлмарта» — ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания» («Юлмарт ПЗК»). Иск о банкротстве компании в 2017 году подала консультационная группа «Санация», которая заявляла о долге 50 млн рублей. «Юлмарт» закрыл свои отделения в Екатеринбурге в том же 2017 году. Ранее там работало три отделения интернет-холдинга на проспекте Космонавтов, Сибирском тракте и на Вильгельма де Геннина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Санкт-Петербурге задержаны владелец «Рив Гоша» Август Мейер Инна Мейер. Они подозреваются в крупном хищении у «Сбера». Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. «Август Мейер и Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. Деньги были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании», — говорится в сообщении. Мейер также является совладельцем крупного российского интернет-ритейлера «Юлмарт», дело о хищении в этой сети расследовали ранее. Задержание супругов стало продолжением этого инцидента. Эти деньги — 2,3 млн рублей — изначально брались у «Сбера» на развитие именно «Юлмарта». В июне этого года суд завершил конкурсное производство дочернего предприятия «Юлмарта» — ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания» («Юлмарт ПЗК»). Иск о банкротстве компании в 2017 году подала консультационная группа «Санация», которая заявляла о долге 50 млн рублей. «Юлмарт» закрыл свои отделения в Екатеринбурге в том же 2017 году. Ранее там работало три отделения интернет-холдинга на проспекте Космонавтов, Сибирском тракте и на Вильгельма де Геннина.