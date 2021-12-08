В Санкт-Петербурге задержаны владелец «Рив Гоша» Август Мейер Инна Мейер. Они подозреваются в крупном хищении у «Сбера». Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
«Август Мейер и Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. Деньги были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании», — говорится в сообщении.
Мейер также является совладельцем крупного российского интернет-ритейлера «Юлмарт», дело о хищении в этой сети расследовали ранее. Задержание супругов стало продолжением этого инцидента. Эти деньги — 2,3 млн рублей — изначально брались у «Сбера» на развитие именно «Юлмарта».
В июне этого года суд завершил конкурсное производство дочернего предприятия «Юлмарта» — ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания» («Юлмарт ПЗК»). Иск о банкротстве компании в 2017 году подала консультационная группа «Санация», которая заявляла о долге 50 млн рублей.
«Юлмарт» закрыл свои отделения в Екатеринбурге в том же 2017 году. Ранее там работало три отделения интернет-холдинга на проспекте Космонавтов, Сибирском тракте и на Вильгельма де Геннина.
В Санкт-Петербурге задержаны владелец «Рив Гоша» Август Мейер Инна Мейер. Они подозреваются в крупном хищении у «Сбера». Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. «Август Мейер и Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. Деньги были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании», — говорится в сообщении. Мейер также является совладельцем крупного российского интернет-ритейлера «Юлмарт», дело о хищении в этой сети расследовали ранее. Задержание супругов стало продолжением этого инцидента. Эти деньги — 2,3 млн рублей — изначально брались у «Сбера» на развитие именно «Юлмарта». В июне этого года суд завершил конкурсное производство дочернего предприятия «Юлмарта» — ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания» («Юлмарт ПЗК»). Иск о банкротстве компании в 2017 году подала консультационная группа «Санация», которая заявляла о долге 50 млн рублей. «Юлмарт» закрыл свои отделения в Екатеринбурге в том же 2017 году. Ранее там работало три отделения интернет-холдинга на проспекте Космонавтов, Сибирском тракте и на Вильгельма де Геннина.