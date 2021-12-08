Челябинский город, куда поехал Текслер, остался без света

В день аварии Алексей Текслер вручал ключи переселенцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске из-за аварии на подстанции 8 декабря отключили электричество. С рабочим визитом в этот день в городе находился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как рассказали URA.RU в пресс-службе губернатора, глава региона уже в курсе этой ситуации.

«Авария на подстанции произошла после визиты главы региона в Копейск. Мэр Копейска Андрей Фалейчик доложил губернатору, что вопрос находится на его контроле», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Аварийные бригады в экстерном режиме пытаются устранить последствия. Авария на подстанции привела к отключению электричества ¼ части Копейска. Жители опасаются, что из-за отсутствия электричества отключились насосы и в их домах пропадет отопление.

Во время визита в Копейск Текслер вручил ключи от квартир трем копейским семьям, которые получили жилье по программе расселения. К моменту публикации новости URA.RU стало известно, что свет начал возвращаться в дома жителей- авария была устранена.