Академик РАН объяснил, почему встреча Путина с СПЧ шла 5 часов

10 декабря 2021 в 21:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал продуманно относиться к вопросу межнациональных отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) поднимает важнейшие вопросы, интересующие гражданское общество страны, поэтому глава государства Владимир Путин уделяет особое значение встречам с представителями данного органа. И именно поэтому минувшая встреча президента с СПЧ длилась пять часов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, профессор, доктор исторических наук Александр Чубарьян. «СПЧ поднимает вопросы, которые вызывают разные мнения в обществе, в этом смысле Совет по правам человека известен тем, что там очень много правозащитников, известных людей, независимых людей, поэтому они обычно ставят довольно острые вопросы. Президент правильно делает, что встречается с ними. Это очень важный сегмент гражданского общества, и президенту важно знать позицию и мнение не только людей, связанных с властью, но и с такой общественной структурой, которая выражает интересы граждан», — сказал Александр Чубарьян. Все заседания президента и СПЧ вызывают повышенный интерес у общества, подчеркнул доктор исторических наук. «Видно, что президент предает этому большое значение. Даже по времени это было пять часов. Вопросы, которые были подняты, все достаточно злободневные и вызывают большой интерес у общества», — добавил собеседник агентства. Что касается слов режиссера Александра Сокурова о том, чтобы «отпустить» из России регионы Кавказа, Чубарьян ответил, что они не отражают реальности. «Сокуров, конечно, имел право выдвинуть свою точку зрения, но, мне кажется, что она не соответствует настроениям, которые реально существуют в обществе», — уточнил профессор. Владимир Путин встретился с Советом по правам человека 9 декабря. На протяжении пяти часов представители СПЧ и президент обсудили множество вопросов, включая тему межнациональных конфликтов. Глава государства подчеркнул, что к таким вопросам надо подходить продуманно и со всей серьезностью. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) поднимает важнейшие вопросы, интересующие гражданское общество страны, поэтому глава государства Владимир Путин уделяет особое значение встречам с представителями данного органа. И именно поэтому минувшая встреча президента с СПЧ длилась пять часов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, профессор, доктор исторических наук Александр Чубарьян. «СПЧ поднимает вопросы, которые вызывают разные мнения в обществе, в этом смысле Совет по правам человека известен тем, что там очень много правозащитников, известных людей, независимых людей, поэтому они обычно ставят довольно острые вопросы. Президент правильно делает, что встречается с ними. Это очень важный сегмент гражданского общества, и президенту важно знать позицию и мнение не только людей, связанных с властью, но и с такой общественной структурой, которая выражает интересы граждан», — сказал Александр Чубарьян. Все заседания президента и СПЧ вызывают повышенный интерес у общества, подчеркнул доктор исторических наук. «Видно, что президент предает этому большое значение. Даже по времени это было пять часов. Вопросы, которые были подняты, все достаточно злободневные и вызывают большой интерес у общества», — добавил собеседник агентства. Что касается слов режиссера Александра Сокурова о том, чтобы «отпустить» из России регионы Кавказа, Чубарьян ответил, что они не отражают реальности. «Сокуров, конечно, имел право выдвинуть свою точку зрения, но, мне кажется, что она не соответствует настроениям, которые реально существуют в обществе», — уточнил профессор. Владимир Путин встретился с Советом по правам человека 9 декабря. На протяжении пяти часов представители СПЧ и президент обсудили множество вопросов, включая тему межнациональных конфликтов. Глава государства подчеркнул, что к таким вопросам надо подходить продуманно и со всей серьезностью.