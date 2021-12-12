Десятки жителей Нижневартовска эвакуировали из-за пожара

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Пожар в 16-этажном доме на улице Таежной. Екатеринбург, дым, пожар, дом
Пожар начался в квартире на 11-м этаже жилого дома (архивное фото) Фото:

В многоэтажном жилом доме в Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар. На данный момент эвакуировано более 60 человек.

«Пожар начался этим вечером в квартире на 11-м этаже многоэтажного дома. Три человека, включая одного ребенка, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны. Больше 60 человек эвакуированы в автобусы», — сообщает telegram-канал «Сейчас | Нижневартовск».

Отмечается, что на данный момент огонь перекинулся на соседний с горящей квартирой балкон. Ликвидация пожара продолжается. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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В многоэтажном жилом доме в Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар. На данный момент эвакуировано более 60 человек. «Пожар начался этим вечером в квартире на 11-м этаже многоэтажного дома. Три человека, включая одного ребенка, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны. Больше 60 человек эвакуированы в автобусы», — сообщает telegram-канал «Сейчас | Нижневартовск». Отмечается, что на данный момент огонь перекинулся на соседний с горящей квартирой балкон. Ликвидация пожара продолжается. Медицинская помощь никому не потребовалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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