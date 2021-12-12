Десятки жителей Нижневартовска эвакуировали из-за пожара

Пожар начался в квартире на 11-м этаже жилого дома (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В многоэтажном жилом доме в Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар. На данный момент эвакуировано более 60 человек.

«Пожар начался этим вечером в квартире на 11-м этаже многоэтажного дома. Три человека, включая одного ребенка, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны. Больше 60 человек эвакуированы в автобусы», — сообщает telegram-канал «Сейчас | Нижневартовск».

Отмечается, что на данный момент огонь перекинулся на соседний с горящей квартирой балкон. Ликвидация пожара продолжается. Медицинская помощь никому не потребовалась.