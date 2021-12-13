При оформлении кредита разрешат выбирать страховую компанию 14 декабря 2021 в 06:52 Размер текста - 17 + Банки не смогут создавать более выгодные условия для определенных страховых компаний Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россиянам разрешат самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении кредита. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, предложенном Федеральной антимонопольной службой России. По предлагаемым правилам, банки будут обязаны предоставлять заемщикам информацию о страховых компаниях, которые подходят для заключения договора кредитования и какой рейтинг организации считается минимально допустимым, передают «Известия». Помимо права на выбор страховой компании, клиенты банков смогут ее менять без ухудшения условий по кредиту. Банки не смогут устанавливать ставку ниже или другие преимущества для заемщика при покупке полиса у определенной страховой компании. Чтобы банк одобрил выбранную страховую компанию, она должна иметь определенный рейтинг в одном из российских агентств — «Эксперт РА», АКРА, НРА или НКР. Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ предложили повысить страховые гарантии по ипотеке. Президент РФ Владимир Путин разрешил Центробанку самостоятельно устанавливать ограничения на выдачу кредитов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Россиянам разрешат самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении кредита. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, предложенном Федеральной антимонопольной службой России. По предлагаемым правилам, банки будут обязаны предоставлять заемщикам информацию о страховых компаниях, которые подходят для заключения договора кредитования и какой рейтинг организации считается минимально допустимым, передают «Известия». Помимо права на выбор страховой компании, клиенты банков смогут ее менять без ухудшения условий по кредиту. Банки не смогут устанавливать ставку ниже или другие преимущества для заемщика при покупке полиса у определенной страховой компании. Чтобы банк одобрил выбранную страховую компанию, она должна иметь определенный рейтинг в одном из российских агентств — «Эксперт РА», АКРА, НРА или НКР. Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ предложили повысить страховые гарантии по ипотеке. Президент РФ Владимир Путин разрешил Центробанку самостоятельно устанавливать ограничения на выдачу кредитов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям