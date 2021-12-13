Дом, о котором идет речь, появится за Вознесенской церковью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В центре Екатеринбурга, рядом с Вознесенской церковью на улице Клары Цеткин, появится жилой дом премиум-класса — пятиэтажный, на 15 квартир. Автор проекта — компания Prinzip Геннадия Черных.

По словам девелопера, сейчас он обсуждает свою идею с Минкультуры РФ — участок находится в пределах зоны охраны памятников. «Мы согласились, что здание должно быть невысоким, в определенной стилистике. Все-таки место знаковое», — рассказал Черных URA.RU. Он добавил, что в середине 2022-го объявит международный конкурс среди архитектурных бюро.

В местной бизнес-тусовке обсуждают, что все квартиры в будущем доме якобы предварительно уже распределены между состоятельными горожанами — на уровне договоренностей. Корреспонденту URA.RU Черных лишь сказал, что такого типа жилье «не продается по объявлениям».

В ближайшее время гордума рассмотрит поправки в правила землепользования и застройки. Участок, на котором хочет строить Prinzip, планируется перевести из зоны Ж-5 (многоэтажная жилая застройка) в Ц-2 (среднеэтажная застройка). «Но это не значит, что мы можем уже выходить на участок и что-то строить. Это лишь один из этапов в подготовке граддокументации, согласовании проекта с различными ведомствами», — подчеркнул Черных. Впервые о планах Prinzip на территорию за Харитоновским парком стало известно осенью 2020-го. Московские архитекторы из T+T Architects даже показывали, как оно могло бы выглядеть. Тогда предполагалось, что в доме будет большее количество квартир.

От концепта столичных архитекторов ранее отказались Фото: страница T+T Architects в Instagram