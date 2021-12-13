В Челябинске продали недострой семьи вице-спикера заксобрания

До 2015 года «ЧелСИ» принадлежал Юрию Карликанову, а теперь собственник его дочь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с торгов 14 декабря продан недострой на улице Дзержинского, который возводила компания «ЧелСИ», семьи вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это уже второй аукцион по продаже объекта.

«Ранее, в июле 2021 года, объект уже выставлялся на торги, но победитель отказался от заключения договора, аукцион был объявлен повторно. Начальная цена объекта составляла 17,7 млн рублей. Победителем признано ООО „ЧелИнвестСтрой“», — уточнили в мэрии.

ООО «ПКО «Челябинск-стройиндустрия» (ЧелСИ) планировал построить здесь жилой дом по индивидуальному проекту с магазином на первом этаже. Работы были заморожены. Мэрия через суд выиграла право выставить объект на торги.

До августа 2015 года, согласно данным сервиса СБИС, Карликанов был собственником «ЧелСИ», затем актив перешел к его дочери Юлии Александровой. Сейчас компания признана банкротом. Одним из собственников «ЧелИнвестСтроя» является Сергей Лакницкий, брат бизнесмена Олега Лакницкого.

Ранее с торгов были проданы два недостроя, принадлежащих семье Карликанова. Речь идет о недостроенных домах в микрорайоне «Яблоневый».