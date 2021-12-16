Генпрокуратура будет пресекать продажу водительских прав без суда

17 декабря 2021 в 05:38 Размер текста - 17 +

По словам Анатолия Выборного, процесс блокировки сайта, на котором продают права, занимает месяцы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Генпрокуратура РФ работает над вопросом блокировки информации о продаже водительских удостоверений в интернете без судебного вмешательства. Об этом заявил первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин в письме зампреду комитета Госдумы РФ по безопасности Анатолию Выборному. В документе Анатолий Разинкин отмечает, что из-за длительности судебной процедуры ограничения доступа к контенту о продаже водительских прав появляются препятствия оперативному пресечению подобных нарушений, передают «Известия». «В Генеральной прокуратуре РФ в настоящее время прорабатывается вопрос об инициировании расширения перечня видов информации, блокирование которой возможно посредством внесудебного механизма по решению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти исходя из их компетенции», — сообщается в письме. Анатолий Выборный считает, что продавцов поддельных автомобильных прав необходимо наказывать более жестко и комплексно. «Нужно менять алгоритмы блокировки сайтов с подобной информацией, а также ужесточать уголовную ответственность за подделку документов, иначе проблему не решить. Существование таких интернет-ресурсов — вызов безопасности», — отметил парламентарий. Он также отметил, что сейчас для блокировки ресурсов, через которые продаются поддельные документы, требуется решение суда, что затягивает процесс на месяцы. Ранее сообщалось, что в ноябре Анатолий Выборный направил запрос в Генпрокуратуру РФ с предложением об ужесточении наказания за подделку водительского удостоверения. В 2019 году Госдума РФ ужесточила наказание за сбыт поддельных документов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генпрокуратура РФ работает над вопросом блокировки информации о продаже водительских удостоверений в интернете без судебного вмешательства. Об этом заявил первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин в письме зампреду комитета Госдумы РФ по безопасности Анатолию Выборному. В документе Анатолий Разинкин отмечает, что из-за длительности судебной процедуры ограничения доступа к контенту о продаже водительских прав появляются препятствия оперативному пресечению подобных нарушений, передают «Известия». «В Генеральной прокуратуре РФ в настоящее время прорабатывается вопрос об инициировании расширения перечня видов информации, блокирование которой возможно посредством внесудебного механизма по решению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти исходя из их компетенции», — сообщается в письме. Анатолий Выборный считает, что продавцов поддельных автомобильных прав необходимо наказывать более жестко и комплексно. «Нужно менять алгоритмы блокировки сайтов с подобной информацией, а также ужесточать уголовную ответственность за подделку документов, иначе проблему не решить. Существование таких интернет-ресурсов — вызов безопасности», — отметил парламентарий. Он также отметил, что сейчас для блокировки ресурсов, через которые продаются поддельные документы, требуется решение суда, что затягивает процесс на месяцы. Ранее сообщалось, что в ноябре Анатолий Выборный направил запрос в Генпрокуратуру РФ с предложением об ужесточении наказания за подделку водительского удостоверения. В 2019 году Госдума РФ ужесточила наказание за сбыт поддельных документов.