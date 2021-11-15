В Госдуме намерены жестоко наказывать за подделку прав

Анатолий Выборный отправил запрос в Генпрокуратуру об увеличение штрафов для тех, кто занимается подделкой автомобильных прав и для тех, кто их приобретает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне не боятся подделывать автомобильные права, а также приобретать их по причине относительно невысокого наказания. Об этой проблеме заявил в Генпрокуратуру зампред комитета Госдумы (ГД) по безопасности Анатолий Выборный.

«Прошу вас отразить позицию в отношении необходимости расширения полномочий Генпрокуратуры РФ по блокировке вышеуказанной информации, а также в отношении необходимости ужесточения уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 327 УК РФ», — изложено в запросе в Генпрокуратуру, пишут «Известия». По словам Анатолия Выборного, поводом для подачи заявления стали обращения к нему граждан, которые обнаружили сайты в интернете, где предлагается приобрести водительские права за 25 тысяч рублей.

Парламентарий считает, что законодательство слишком лояльно относится и к тем, кто приобретает, и тем, кто печатает поддельные права. При этом, по словам Выборного, злоумышленники особо не скрываются, так как официальных оснований для блокировки подобных сайтов с подделками нет.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил изменить размеры штрафов для автомобилистов. За фейковые номера и проезд на красный свет предложили штрафовать 5 тысячами рублей, а за грязные номера в плохую погоду, наоборот, предложили понизить штраф и ограничиться предупреждением.