20 декабря 2021

В Челябинске станет в разы меньше пригородных маршруток

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутки. Челябинск., остановка, маршрутка
Маршруток станет в четыре раза меньше (фото из архива) Фото:

Число пригородных маршруток, обслуживающих Челябинск и близлежащие территории, в 2022 году сократится в четыре раза. Как сообщили URA.RU в региональном миндортрансе, эта информация прозвучала 21 декабря во время обсуждения транспортной реформы.

«Сейчас в агломерации работают 1200 единиц малого класса, это так называемые маршрутки. К 2024 году их должно остаться около 300. Они будут работать там, где использование больших автобусов экономически нецелесообразно, но требования к ним будут жесткие: год выпуска, возможность безналичной оплаты», — заявили в пресс-службе.

На первом этапе транспортной реформы существующие маршруты будут сохранены и власти лишь вносят некоторые изменения. Коррективы в работе маршрутной сети проводятся по результатам обследования пассажиропотоков, отображенных в научной работе ЮУрГУ.

Транспортная реформа предусматривает передачу полномочий по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от муниципалитетов к миндортрансу. Процесс должны были запустить в начале 2021 года, но из-за пандемии COVID сроки перенесли почти на год.

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Число пригородных маршруток, обслуживающих Челябинск и близлежащие территории, в 2022 году сократится в четыре раза. Как сообщили URA.RU в региональном миндортрансе, эта информация прозвучала 21 декабря во время обсуждения транспортной реформы. «Сейчас в агломерации работают 1200 единиц малого класса, это так называемые маршрутки. К 2024 году их должно остаться около 300. Они будут работать там, где использование больших автобусов экономически нецелесообразно, но требования к ним будут жесткие: год выпуска, возможность безналичной оплаты», — заявили в пресс-службе. На первом этапе транспортной реформы существующие маршруты будут сохранены и власти лишь вносят некоторые изменения. Коррективы в работе маршрутной сети проводятся по результатам обследования пассажиропотоков, отображенных в научной работе ЮУрГУ. Транспортная реформа предусматривает передачу полномочий по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от муниципалитетов к миндортрансу. Процесс должны были запустить в начале 2021 года, но из-за пандемии COVID сроки перенесли почти на год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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