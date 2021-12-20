В Челябинске станет в разы меньше пригородных маршруток

Маршруток станет в четыре раза меньше (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число пригородных маршруток, обслуживающих Челябинск и близлежащие территории, в 2022 году сократится в четыре раза. Как сообщили URA.RU в региональном миндортрансе, эта информация прозвучала 21 декабря во время обсуждения транспортной реформы.

«Сейчас в агломерации работают 1200 единиц малого класса, это так называемые маршрутки. К 2024 году их должно остаться около 300. Они будут работать там, где использование больших автобусов экономически нецелесообразно, но требования к ним будут жесткие: год выпуска, возможность безналичной оплаты», — заявили в пресс-службе.

На первом этапе транспортной реформы существующие маршруты будут сохранены и власти лишь вносят некоторые изменения. Коррективы в работе маршрутной сети проводятся по результатам обследования пассажиропотоков, отображенных в научной работе ЮУрГУ.

Транспортная реформа предусматривает передачу полномочий по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от муниципалитетов к миндортрансу. Процесс должны были запустить в начале 2021 года, но из-за пандемии COVID сроки перенесли почти на год.