Депутат Госдумы пристыдил «обнаглевших» москвичей. И призвал их уехать из столицы

22 декабря 2021 в 00:49 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы посоветовал недовольным москвичам съездить в Рязань Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов осудил жителей Москвы, которые постоянно недовольны местными властями и «жалуются на жизнь». Он посоветовал жителям столицы съездить в Рязань или Тулу. «В Москве все говорят, как тут плохо, Собянина (мэра Москвы Сергея Собянина — прим. URA.RU) чего-то критикуют. Слушайте, идите, отъедьте в Рязань, в Тулу. Мы смотрим на Москву и думаем, Господи, а чего же вы тут ноете-то, москвичи, сидите, то не нравится, это не нравится, здесь такого цвета, здесь плохого цвета, еще какие-то вопросы. У нас другие проблемы. У нас денег не хватает, чтобы асфальт менять, те же скверы ремонтировать. У вас какие прекрасные скверы. Чудесные все. Потому что все деньги у вас тут», — заявил Леонов в интервью радиостанции «Говорит Москва». Ранее в соцсетях возмутились разницей пенсий в Москве и остальной России. Минимальный размер выплат пенсионерам в столице составляет 21 193 рублей в месяц, в то время как в регионах у многих пенсия меньше прожиточного минимума. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов осудил жителей Москвы, которые постоянно недовольны местными властями и «жалуются на жизнь». Он посоветовал жителям столицы съездить в Рязань или Тулу. «В Москве все говорят, как тут плохо, Собянина (мэра Москвы Сергея Собянина — прим. URA.RU) чего-то критикуют. Слушайте, идите, отъедьте в Рязань, в Тулу. Мы смотрим на Москву и думаем, Господи, а чего же вы тут ноете-то, москвичи, сидите, то не нравится, это не нравится, здесь такого цвета, здесь плохого цвета, еще какие-то вопросы. У нас другие проблемы. У нас денег не хватает, чтобы асфальт менять, те же скверы ремонтировать. У вас какие прекрасные скверы. Чудесные все. Потому что все деньги у вас тут», — заявил Леонов в интервью радиостанции «Говорит Москва». Ранее в соцсетях возмутились разницей пенсий в Москве и остальной России. Минимальный размер выплат пенсионерам в столице составляет 21 193 рублей в месяц, в то время как в регионах у многих пенсия меньше прожиточного минимума.